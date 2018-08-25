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الكويت تدعم فانواتو بنصف مليون دولار

أخبار العالم العربي

الكويت تدعم فانواتو بنصف مليون دولار
Reuters
إحدى جزر فانواتو
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قررت حكومة الكويت تقديم مساعدة إغاثية بقيمة نصف مليون دولار، استجابة لطلب قدمته جمهورية فانواتو، بهدف التخفيف من آثار كارثتين طبيعيتين تسببتا بأضرار كبيرة فيها.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أمس الجمعة، عن سفير الكويت لدى أستراليا نجيب البدر، قوله: "قرار حكومة الكويت جاء تلبية لمناشدة فانواتو، وإطلاقها لخطة عمل إنسانية للاستجابة والتعافي من آثار إعصار هولا الاستوائي والنشاط البركاني في جزيرة أمباي".

وأوضح السفير بأن المساعدة الإغاثية الكويتية تهدف إلى إعادة إعمار المناطق التي تضررت من النشاط البركاني والدمار الكبير الذي تسبب به الإعصار، في شهر مارس الماضي في جمهورية فانواتو.

ولفت السفير البدر إلى أن الكارثتين الطبيعيتين دفعتا فانواتو لطلب مساعدات مالية وعينية من المجتمع الدولي، ليتم وفقها توفير المساعدات الإنسانية، التي تشمل الأمن الغذائي والزراعي والمأوى والصحة والتعليم، وتوفير الماء وخدمات النظافة وغيرها، لصالح هذا البلد الصغير.

يشار إلى أن جمهورية فانواتو، عبارة عن أرخبيل جزر في المحيط الهادئ، تقع على بعد 1750 كيلومترا شمال شرق أستراليا.

المصدر: كونا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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