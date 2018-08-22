الكويت بصدد إطلاق مشاريع نفطية مشتركة مع بغداد

رجح وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، أن تبرم الكويت مع العراق اتفاقا لاستيراد الغاز واستثمار حقول النفط المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي.

وقال الرشيدي، إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، مشيرا إلى أن الجانبين اختارا 4 مستشارين، وسيكلفان واحدا منهم لدراسة مشروع الحقول النفطية المشتركة.

وزير النفط الكويتي: اتفاق استيراد الغاز العراقي قبل نهاية العام https://t.co/NvGIcmRlyV



(م.ع) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 22, 2018

وعن سوق النفط، توقع الرشيدي أن تظل السوق "مستقرة" من الآن وحتى نهاية العام، بعد أن شهدت تقلبات حادة في 2016، في ظل زيادة معروض النفط في الأسواق.

وأضاف أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين، المقرر في الجزائر الشهر المقبل، سيراجع أرقام الإنتاج من المنظمة وخارجها.

وأشار الوزير الكويتي، إلى أنه سيتم الاتفاق قبل نهاية العام على آلية لمتابعة الإنتاج في العام المقبل.

المصدر: "كونا"