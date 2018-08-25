مصدر عراقي لـRT: تحالف سني كردي سيعلن قريبا

أكد مصدر سياسي عراقي، يوم السبت، أن اتفاقا حصل بين تحالف "المحور الوطني" الذي يرأسه رجل الأعمال السني خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وقال المصدر لـRT إن اليومين الماضيين شهدا تواصلا مستمرا بين "المحور الوطني" الذي يمثل الأحزاب السنية والحزب الديمقراطي الذي يمثل فئة كبيرة من الأحزاب الكردية.

وأضاف أن التحالف الجديد بين الطرفين الذي سيعلن سيمهد الطريق لتحالف أكبر مع ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، والذي من شأنه أن يمهد لإعلان "الكتلة الأكبر" في جلسة مجلس النواب الجديد الأولى في الأسبوع المقبل.

المصدر: RT