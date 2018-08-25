أوقاف القدس تحذر إسرائيل بعد طلب محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في الأقصى

حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس يوم السبت، إسرائيل من اتخاذ أي قرار من شأنه المساس بإسلامية المسجد الأقصى من خلال السماح لغير المسلمين بالصلاة فيه.

وقالت الدائرة في بيان إن المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

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وأوضحت دائرة الأوقاف أن هذا البيان يأتي بعد أن تداولت وسائل الإعلام المختلفة أمس خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى بتقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه.

وقالت في بيانها إن المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في حكومة إسرائيل منحت فترة 60 يوما للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن قرار المحكمة جاء استجابة لالتماس قدمته جمعية أمناء جبل الهيكل طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى.

وتسمح إسرائيل لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه.

وجاء في بيان دائرة الأوقاف أن المسجد الأقصى لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الإسرائيلية أي صلاحية على المسجد.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية مواجهات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية أدت إلى إغلاق بوابات المسجد مما اضطر المصلين لأداء الصلاة على بواباته قبل أن يعاد فتحها في وقت لاحق.

المصدر: رويترز