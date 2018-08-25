فيديو.. "خزان أمريكي طائر" يزود مقاتلة تابعة للتحالف العربي بالوقود في سماء اليمن

نشرت خلية "الإعلام الحربي" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية مقطع فيديو يظهر عملية تزويد طائرة عسكرية أمريكة لمقاتلة تابعة للتحالف العربي بالوقود في سماء اليمن.

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وذكرت الخلية أن هذا التسجيل صُوّر قبالة سواحل اليمن بالتزامن مع "جرائم بشعة ترتكب"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأكدت المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مقتل عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال جراء غارات التحالف الذي تقوده السعودية على محافظتي الحديدة (الساحلية) وصعدة خلال أسبوعين.

ويحمل الخبراء الدوليون التحالف العربي والحوثيين على حد سواء المسؤولية عن اقتراف مخالفات جسيمة في إطار القتال ترقى بعضها إلى جرائم حرب .

المصدر: الإعلام الحربي (التابع للحوثيين)