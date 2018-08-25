شاهد مراسم تشييع بطل "مسلسل نمر بن عدوان" إلى مثواه الأخير

شيع آلاف الأردنيين، بعد صلاة ظهر أمس الجمعة، جثمان الفنان الأردني ياسر المصري الذي وافته المنية إثر حادث سير في مدينة الزرقاء بشمال شرق العاصمة الأردنية عمان.

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وانطلق موكب الدفن من مسجد الفلاح في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية، وشارك في جنازة الفقيد عشرات الفنانين والإعلاميين والصحفيين.

المصدر: AlMamlakaTV