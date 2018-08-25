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شاهد مراسم تشييع بطل "مسلسل نمر بن عدوان" إلى مثواه الأخير

أخبار العالم العربي

شاهد مراسم تشييع بطل ياسر المصري
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شيع آلاف الأردنيين، بعد صلاة ظهر أمس الجمعة، جثمان الفنان الأردني ياسر المصري الذي وافته المنية إثر حادث سير في مدينة الزرقاء بشمال شرق العاصمة الأردنية عمان.

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وانطلق موكب الدفن من مسجد الفلاح في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية، وشارك في جنازة الفقيد عشرات الفنانين والإعلاميين والصحفيين.

المصدر: AlMamlakaTV

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