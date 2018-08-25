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"هيومن رايتس" تدعو "داعش" للرأفة برهائن السويداء

أخبار العالم العربي

AFP
هيومن رايتس ووتش
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دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنظيم "داعش" الإرهابي لإطلاق سراح نحو 27 شخصا تم اختطافهم منذ شهر من محافظة السويداء جنوب سوريا، معتبرة عملية الاختطاف "جريمة حرب".

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وقالت المنظمة في بيان اليوم السبت إن: "اختطاف الرهائن هي جريمة حرب ويجب على الدولة الإسلامية الإفراج فورا عن الأشخاص المختطفين".

وأشارت إلى أن التنظيم الذي بات محاصرا في عدة جيوب بعد أن خسر السيطرة على مناطق واسعة في سوريا، يسعى إلى استخدام المختطفين كورقة مساومة خلال المفاوضات التي يجريها مع الحكومة السورية.

من جهتها، أكدت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه على أنه: "لا يجب استخدام أرواح المدنيين كورقة مساومة".

وشن التنظيم المتطرف في 25 يوليو الماضي سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مدينة السويداء وقرى في ريفها الشرقي، ما تسبب بمقتل 265 شخصا. وخطف التنظيم 14 سيدة و16 طفلا من قرية الشبكي المتاخمة للبادية، حيث يتحصن هناك مسلحوه.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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