ويليام روباك: إخراج القوات الإيرانية من سوريا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة

زار السفير الأمريكي السابق لدى البحرين والمستشار الرئيسي لقوات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا، المجلس المدني في بلدة الشدادي جنوب الحسكة شمال شرق سوريا (60 كم الحدود العراقية).

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وأفاد مراسل RT محمد حسن، يوم السبت، بأن المباحثات بين الوفد الأمريكي ومجلس مدينة الشدادي تركز على ضرورة تأمين المستلزمات الحياتية للسكان في المنطقة التي تم تحريرها مؤخرا من تنظيم "داعش".

وقال مراسلنا إن المستشار الرئيسي لقوات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا ويليام روباك، زار الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة الدشيشة شرق سوريا.

وأضاف أن ويليام روباك اطلع على الأوضاع التي آلت إليها البلدة.

إلى ذلك، نقل مراسل RT عن المسؤول الأمريكي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد مستشار التحالف بسوريا على ضرورة إخراج القوات الإيرانية من سوريا، معتبرا أن ذلك يعد أولوية بالنسبة للولايات المتحدة واستراتيجية للمرحلة المقبلة.

كما أكد روباك على أهمية القضاء على الجيب الأخير لتنظيم "داعش" في منطقة حوض الفرات شمال شرق دير الزور والتي تعد النقطة الأخيرة للتنظيم.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في الـ3 من يونيو إطلاق "قوات سوريا الديمقراطية" عملية عسكرية لتطهير منطقة الدشيشة شمال شرقي سوريا من قبضة تنظيم "داعش" الواقعة على الحدود مع العراق.

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وفي الـ16 من يونيو تمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من تحرير بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا، من قبضة تنظيم "داعش".

وقال المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" عبر موقعه الرسمي إنه في إطار المرحلة الثانية من حملة "عاصفة الجزيرة" تمكنت القوات من تحرير بلدة الدّشيشة في ريف مدينة الحسكة الجنوبي بالكامل من تنظيم "داعش".

وأضاف المركز أن مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" دخلوا بلدة الناصرة (2 كم شرقي الدشيشة) وباتوا على مسافة 3 كم من الحدود السورية العراقية.

ونشرت "قوات سوريا الديمقراطية" صورة لخريطة أشارت من خلالها إلى مكان تواجدها، وتظهر الصورة قربها من الحدود العراقية.

RT

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المصدر: RT + وكالات