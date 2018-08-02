سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهدف معاد وتدمره غرب دمشق

أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهدف معاد ودمرته غرب العاصمة دمشق.

وتداول نشطاء أنباء عن قصف إسرائيلي مكثف جنوب دمشق.

من جهتها نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري ميداني سوري قوله إن "الهدف" الذي دمرته الدفاعات الجوية هو طائرتا استطلاع دون طيار إسرائيليتان.

ومنذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحلفائه، ولكن إسرائيل نادرا ما تتحدث عن هذه العمليات.

المصدر: سانا + سبوتنيك