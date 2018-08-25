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صرح بني على موقع أول ينبوع للنفط بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم!

أخبار العالم العربي

صرح بني على موقع أول ينبوع للنفط بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم!
https://twitter.com/Ithra/media
إثراء
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صنفت صحيفة "التايم" الأمريكية يوم الجمعة، مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظهران، شرقي المملكة، من بين أعظم 100 مكان في العالم يجب زيارتها وتجربتها.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنها اختارت المركز السعودي، لكونه "يعتبر محورا ثقافيا يعكس التحولات التي تعيشها المملكة وفق رؤيتها الجديدة".

وأنشأت شركة "أرامكو" السعودية "إثراء" في ديسمبر 2016، في المكان الذي تفجّر فيه أول ينبوع للنفط بالمملكة، ويبدو المبنى على شكل مجموعة من الحجارة المتراصة، صممته شركة المعمار النرويجية الشهيرة "سنوهيتا".

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وإضافة إلى "إثراء" شملت القائمة 4 مواقع عربية أخرى، وهي متحف "اللوفر" و"عالم ورنر" في أبو ظبي، وجامع القرويين في المغرب، وفندق "ماريوت مينا هاوس" في مصر الذي يتمتع بإطلاله على الهرم الأكبر بالجيزة.

جدير بالذكر أن صحيفة "التايم" تعتمد في تقييمها واختيارها لقائمة أعظم 100 موقع في العالم على عوامل مثل الجودة والأصالة والابتكار والاستدامة والتأثير.

المصدر: صحيفة "سبق"

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