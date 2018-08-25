صرح بني على موقع أول ينبوع للنفط بالسعودية يدخل قائمة أعظم 100 مكان في العالم!

صنفت صحيفة "التايم" الأمريكية يوم الجمعة، مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظهران، شرقي المملكة، من بين أعظم 100 مكان في العالم يجب زيارتها وتجربتها.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنها اختارت المركز السعودي، لكونه "يعتبر محورا ثقافيا يعكس التحولات التي تعيشها المملكة وفق رؤيتها الجديدة".

يفخر #إثراء بأنه أحد أروع ١٠٠ موقع في العالم للعام ٢٠١٨ بحسب مجلة (تايم) @TIME.

لكل زوارنا نقول: شكراً، وللجميع: ننتظركم.. مرحبًا بكم! أنتم حافزنا للسعي في عوالم الدهشة واستكشاف مكامن العبقرية والإبداع. وبكم نطمح لأن نكون مفخرة وطنية بإذن الله.https://t.co/l4g6yE9spYpic.twitter.com/hAL5uAiHzA — إثراء (@Ithra) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

وأنشأت شركة "أرامكو" السعودية "إثراء" في ديسمبر 2016، في المكان الذي تفجّر فيه أول ينبوع للنفط بالمملكة، ويبدو المبنى على شكل مجموعة من الحجارة المتراصة، صممته شركة المعمار النرويجية الشهيرة "سنوهيتا".

ببهجة وافرة، شاركناكم اليوم فعاليات وبرامج مميزة، شكرًا لحضوركم، ونسعد بزيارتكم غدًا في آخر أيام #رحلة_الفضول ضمن فعاليات #عيد_إثراء. #إثراءpic.twitter.com/MgQHPNyivD — إثراء (@Ithra) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

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وإضافة إلى "إثراء" شملت القائمة 4 مواقع عربية أخرى، وهي متحف "اللوفر" و"عالم ورنر" في أبو ظبي، وجامع القرويين في المغرب، وفندق "ماريوت مينا هاوس" في مصر الذي يتمتع بإطلاله على الهرم الأكبر بالجيزة.

جدير بالذكر أن صحيفة "التايم" تعتمد في تقييمها واختيارها لقائمة أعظم 100 موقع في العالم على عوامل مثل الجودة والأصالة والابتكار والاستدامة والتأثير.

المصدر: صحيفة "سبق"