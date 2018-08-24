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المغرب.. الملك محمد السادس يعين مسؤولين كبارا وولاة وعمالا جددا

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المغرب.. الملك محمد السادس يعين مسؤولين كبارا وولاة وعمالا جددا
AFP
الملك المغربي محمد السادس
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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة قرارات بتعيين ولاة وعمال جدد، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية.

وشملت القرارات تعيين ولاة في الإدارة الترابية وفي الإدارة المركزية شملت الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووال ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

وبخصوص "العمال بالإدارة الترابية" فقد شملت التعيينات 30 إقليما.

جدير بالذكر أن منصب "العامل" في المملكة المغربية هو رئيس وحدة إدارية تسمى "العمالة"، وهو يلي الوالي بدرجة.

وتضمن القرار تعيين 6 من "العمال" بالإدارة المركزية في وزارة الداخلية والعامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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