مركز المصالحة الروسي: محاولتان لاستهداف مواقع الجيش السوري في حماة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين حاولوا مرتين، خلال اليوم الجمعة، استهداف مواقع القوات الحكومية في مدينة حماة بواسطة طائرات مسيرة.

وفي موجز صحفي، أورد رئيس المركز، أليكسي تسيغانكوف، أن ثلاث طائرات من دون طيار تابعة للمسلحين، أسقطت بنار وسائل الدفاع الجوي السوري.

كما أفاد رئيس المركز بأن الأفراد السابقين للمجموعات المسلحة سلموا للجيش 483 قطعة من الأسلحة، و450 كغ من الذخائر، جنوب شرقي سوريا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار تسيغانكوف إلى استمرار انتهاكات من قبل المسلحين لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة (إدلب) لخفض التوتر، إضافة إلى قصف مواقع للجيش الحكومي قرب مدينة تادف بمحافظة حلب، على خطوط الفصل مع تشكيلات "الجيش السوري الحر" الخاضعة لسيطرة القوات التركية.

المصدر: نوفوستي