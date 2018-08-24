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الجيش الإسرائيلي يصيب 50 فلسطينيا بالرصاص الحي قرب حدود غزة‎

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصيب 50 فلسطينيا بالرصاص الحي قرب حدود غزة‎
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
الجيش الإسرائيلي يصيب 50 فلسطينيا بالرصاص الحي قرب حدود غزة‎
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أُصيب 50 متظاهرا فلسطينيا، يوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرق قطاع غزة وإسرائيل.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن 50 فلسطينيا أصيبوا بجراح جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم بالقرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل. 

كما ذكر أن 189 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش على المتظاهرين.

وتوافد فلسطينيون، مساء يوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرق قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية. 

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

وأشعل الشبان إطارات السيارات وألقوا بالحجارة على الجنود الإسرائيليين ورفعوا الاعلام الفلسطينية مرددين شعارات تدعو لمواصلة مسيرات العودة حتى كسر الحصار.

المصدر: وكالات

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