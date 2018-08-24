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بعد "داعش".. "القاعدة" تنشر فيديو جديدا لزعيمها

أخبار العالم العربي

بعد
Reuters TV
أيمن الظواهري
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أفاد مراقبون، بأن زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري بعث برسالة مصورة جديدة إلى المسلمين.

وذكرت مؤسسة SITE Intelligence Group المختصة بمتابعة أنشطة التنظيمات المتطرفة والعنصرية، ومقرها في الولايات المتحدة، أن الظواهري يحث في الفيديو الجديد الذي يستغرق نحو خمس دقائق المسلمين أينما كانوا على الانضمام لـ"الجهاد" ضد من وصفهم "الصليبيين المتوحشين".

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وسبق أن نشر الظواهري في أبريل الماضي تسجيلا صوتيا، دعا فيه المسلحين في سوريا إلى رص صفوفهم في مواجهة الحكومة و"الأعداء الآخرين".

وجاء الفيديو الجديد بعد يوم فقط من نشر تنظيم "داعش" أول تسجيل صوتي منسوب إلى زعيمه أبو بكر البغدادي منذ نحو عام.

المصدر: أسوشيتد برس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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