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لأول مرة منذ حوالي عام.. صدور تسجيل صوتي منسوب للبغدادي

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ حوالي عام.. صدور تسجيل صوتي منسوب للبغدادي
Reuters Reuters TV
زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي
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لأول مرة منذ حوالي عام، أصدرت وسائل الدعاية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تسجيلا صوتيا يقال إنه لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن البغدادي في هذا التسجيل، الذي تم نشره عبر مؤسسة الفرقان الدعائية التابعة لـ "داعش"، يدعو أنصاره إلى الصمود ومواصلة نشاطهم.

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وأضافت "رويترز" أنه لم يتم التأكد من أن الصوت في التسجيل هو صوت البغدادي بالذات.

يذكر، أن آخر تسجيل صوتي لأبو بكر البغدادي، مدته 46 دقيقة، صدر في أواخر سبتمبر عام 2017، أي قبل أن يخسر التنظيم "عاصمته" مدينة الرقة السورية. ومنذ ذلك الحين وردت أكثر من مرة أنباء غير مؤكدة عن مقتله أو إصابته. ولا يزال مصير البغدادي ومكان تواجده مجهولين.

المصدر: رويترز

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