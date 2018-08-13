مصدر أمني عراقي: البغدادي ميت سريريا و"داعش" منقسم بشأن خلفه

أفاد مصدر أمني عراقي بأن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي مات سريريا بعد إصابته سابقا بغارة جوية في سوريا، ويشهد تنظيمه خلافات غير مسبوقة بشأن المرشح لخلافته.

ونقل المصدر، في حديث إلى موقع "السومرية نيوز" اليوم، عن مصادر استخباراتية تأكيدها أن البغدادي كان بين قيادات "داعش" الذين قتلوا وجرحوا في غارة للقوة الجوية العراقية استهدفت، حسب معلومات استخباراتية دقيقة، اجتماعا لهم في سوريا خلال حزيران الماضي.

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وتابع المصدر أن الإصابة التي تعرض لها البغدادي جعلته بحكم الميت سريريا، وهو لا يستطيع ممارسة مهامه.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر تسبب في خلافات حادة وانقسامات غير مسبوقة داخل التنظيم، حيث رشح بعض قيادات "داعش" غير العراقيين المتطرف المدعو أبو عثمان التونسي لتولي القيادة، بينما رفض القيادات العراقية ترشيحه.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها أنباء عن مصير البغدادي الذي خسر تنظيمه خلال العامين الماضيين معظم الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في الشرق الأوسط.

المصدر: السومرية نيوز