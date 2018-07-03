رويترز: مقتل ابن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في حمص السورية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وسائل الدعاية التابعة لتنظيم "داعش" بأن ابن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قتل في حمص بسوريا.

ونقلت "رويترز" أن حذيفة البدري قتل في عملية قتالية بالقرب من محطة كهرحرارية بريف حمص.

من جهة أخرى، ذكر موقع "سايت" الإعلامي الخاص بمتابعة نشاط التنظيمات الإرهابية والمتطرفة أن ابن أبو بكري البغدادي قتل في عملية انتحارية.

أما بخصوص زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فلا يزال مصيره مجهولا، ووردت في وقت سابق تقارير متضاربة عن مقتله.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت قبل عدة أشهر مقتل البغدادي مع مجموعة من عناصر "داعش" قتلوا بغارة جوية روسية جنوبي الرقة، لكن المعلومات حول مقتله لم تتأكد حتى الآن.

المصدر: رويترز