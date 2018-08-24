 
مباشر

بومبيو قلق على مصير المسلحين في إدلب

أخبار العالم العربي

بومبيو قلق على مصير المسلحين في إدلب
Reuters Ammar Abdullah
أرشيف - إدلب، سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kovf

تباكى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على المصير الذي ينتظر جبهة "النصرة"، وأعرب لنظيره الروسي سيرغي لافروف عن قلقه بشأن النشاط العسكري المحتمل في محافظة إدلب السورية.

إقرأ المزيد
موسكو: واشنطن تعيق مكافحة الإرهابيين في إدلب

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعرب يوم الخميس في حديث هاتفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلقه بشأن احتمال القيام بعمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية، التي تهيمن عليها "هيئة تحرير الشام" أي "النصرة" سابقا.

وقالت نويرت: "ناقش (بومبيو) التحديات في سوريا، وأعرب عن قلق الولايات المتحدة الشديد بشأن الإجراءات العسكرية المحتملة في إدلب".

وأضافت، أن بومبيو، دعا لافروف أيضا لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأطراف الأخرى "لتحميل السلطات السورية المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية".

وتنفي السلطات السورية بشكل قاطع استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتعتبر إدلب المعقل الرئيسي الأخير للمسلحين المتطرفين من أمثال مسلحي "جبهة النصرة" وأخواتها، وكذلك لما تسمى المعارضة المسلحة المناهضة للحكومة في سوريا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا