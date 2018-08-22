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موسكو: واشنطن تعيق مكافحة الإرهابيين في إدلب

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موسكو: واشنطن تعيق مكافحة الإرهابيين في إدلب
Sputnik
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أشار سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن واشنطن تعيق جهود مكافحة الإرهاب في إدلب شمالي سوريا، وأن ما يضايقها كل جهد مفيد تبذله روسيا وتركيا وإيران للتسوية في سوريا.

وأضاف في حديث أدلى به لمجلة "الحياة الدولية": "أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد، أن مفاوضات جنيف هي الساحة الوحيدة لبذل الجهود من أجل تسوية الأزمة السورية. لماذا الوحيدة، ولماذا يرفضون كل نشاط إيجابي يجرى؟ ألأن روسيا وتركيا وإيران تمارس هذا النشاط الإيجابي؟ يضايق الأمريكيين قيام الآخرين بأعمال مفيدة، ولذلك تراهم يرفضون مغادرة منطقة شرق الفرات ويعيقون حل مشكلة مكافحة الإرهاب في إدلب كما يجب".

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وتابع: "يتمسكون بقاعدة "التنف" ولا يصغون أبدا للحجج التي تبدو منطقية وواضحة للمراقب المحايد، والمتلخصة في عدم جواز وجود قوات أجنبية داخل أراضي دولة ما، دون موافقة حكومتها".

المصدر: انترفاكس

 

 

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