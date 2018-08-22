رد روسي على بولتون: أنتم "علقتم" في العراق وأفغانستان

رد مسؤول روسي رفيع المستوى، على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي قال فيه إن روسيا "علقت" في سوريا.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس اليوم: "نود تذكير جون بولتون، أنه إذا كان هناك من علق فعلا، فهي الدولة التي يتولى هو حاليا، شؤونها الأمنية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بالذات غرقت في وحول العراق وأفغانستان.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلن بولتون، أن روسيا ترغب في مغادرة سوريا، لكنها "علقت" في تلك الدولة، وهو ما يمكّن واشنطن من التأثير على موسكو في المفاوضات.

وقال خلال حديث في مدينة القدس: "روسيا عالقة في سوريا وتريد من الآخرين تمويل إعادة إعمارها بعد الحرب". وأشار إلى أن هذا الوضع، يمثل فرصة أمام الولايات المتحدة "للضغط في سبيل انسحاب إيران من سوريا".

المصدر: وكالات