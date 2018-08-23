وفاة الممثل الأردني ياسر المصري بحادث سير

توفي ليلة الخميس - الجمعة الممثل الأردني ياسر المصري بعد تعرضه لحادث سير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية.

ونُقل ياسر المصري إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب الممثل الأردني الراحل، وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء.

رحمه الله ، انا لله وانا اليه من الراجعون 😭😭 #ياسر_المصريpic.twitter.com/SyeYEHZET2 — ABS ALAmri 🇸🇦 (@ABS_AlAmri) 23 августа 2018 г.

إنا لله وإنا إليه راجعون .

وفاة الفنان المبدع #ياسر_المصري في حادث سير أليم



ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم #عاجل#الاردنpic.twitter.com/FDhcRAyd23 — ضياء بن سعيد " ضاوي" (@msafr2002) 23 августа 2018 г.

وفاة الممثل الاردني نجم الدراما البدوية #ياسر_المصري اثر حادث سير انا لله وانا اليه راجعون... رحيلك هو خسارة للفن العربي والدراما التمثليه، الراحل" هو من اعظم من تقمصوا الشخصية البدوية، والاداء الشاعري العربي... الدراما البدوية تحتظر بعد رحيلك المؤسف ايها القامه العظمى 📺❤️ pic.twitter.com/VsguzOdjlO — فن (@7Kb40) 23 августа 2018 г.

ولد ياسر المصري في الكويت عام 1970 لعائلة مكونة من 7 أشقّاء وشقيقات، تخرج من مدرسة الرميثية الثانوية بالكويت، وحاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى وتخصص في آلة الكلارنيت، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين.

عرفه الجمهور العربي بشكل كبير من خلال مسلسل (نمر بن عدوان) الذي قام ببطولته، وقدم خلال نفس الفترة العديد من المسلسلات التي يغلب عليها الطابع التاريخي أو البدوي "أبو جعفر المنصور"، "دعاة على أبواب جهنم"، "ذي قار")، كما قدم أولى تجاربه في الدراما المصرية عام 2013 من خلال مسلسل "تحت الأرض".

المصدر: موقع "عمون" الأردني