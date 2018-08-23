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وفاة الممثل الأردني ياسر المصري بحادث سير

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وفاة الممثل الأردني ياسر المصري بحادث سير
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توفي ليلة الخميس - الجمعة الممثل الأردني ياسر المصري بعد تعرضه لحادث سير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية.

ونُقل ياسر المصري إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب الممثل الأردني الراحل، وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء.

ولد ياسر المصري في الكويت عام 1970 لعائلة مكونة من 7 أشقّاء وشقيقات، تخرج من مدرسة الرميثية الثانوية بالكويت، وحاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى وتخصص في آلة الكلارنيت، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين.

عرفه الجمهور العربي بشكل كبير من خلال مسلسل (نمر بن عدوان) الذي قام ببطولته، وقدم خلال نفس الفترة العديد من المسلسلات التي يغلب عليها الطابع التاريخي أو البدوي "أبو جعفر المنصور"، "دعاة على أبواب جهنم"، "ذي قار")، كما قدم أولى تجاربه في الدراما المصرية عام 2013 من خلال مسلسل "تحت الأرض".

المصدر: موقع "عمون" الأردني

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