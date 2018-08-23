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لافروف يبحث مع الجبير ملفات سوريا واليمن وليبيا في 29 أغسطس بموسكو

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع الجبير ملفات سوريا واليمن وليبيا في 29 أغسطس بموسكو
Reuters Sergei Karpukhin
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره السعودي، عادل الجبير، يوم 26 أبريل 2017 في موسكو
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أعلنت روسيا أن وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، سيجري يوم 29 أغسطس الحالي في موسكو محادثات مع نظيره السعودي، عادل الجبير، حول عدد من القضايا الملحة للشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إن لافروف سيبحث مع الجبير، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية، ملفات سوريا واليمن وليبيا.

المصدر: وكالات

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