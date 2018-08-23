// 26.06.2018 по тикету 15478
لافروف يبحث مع الجبير ملفات سوريا واليمن وليبيا في 29 أغسطس بموسكو
Reuters Sergei Karpukhin
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أعلنت روسيا أن وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، سيجري يوم 29 أغسطس الحالي في موسكو محادثات مع نظيره السعودي، عادل الجبير، حول عدد من القضايا الملحة للشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إن لافروف سيبحث مع الجبير، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية، ملفات سوريا واليمن وليبيا.
المصدر: وكالات
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