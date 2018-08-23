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أسد يسرح ويمرح في شوارع الكويت!

أخبار العالم العربي

أسد يسرح ويمرح في شوارع الكويت!
الراي
ضبط أسد في شوارع كبد الكويتية
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تلقت السلطات الأمنية الكويتية أمس الأربعاء بلاغا بوجود أسد طليق في منطقة كبد التابعة لمحافظة الجهراء.

وتوجهت قوة من الأمن العام وشرطة البيئة إلى مكان الواقعة، حيث أبصروا الأسد الفار فأطلقوا عليه إبرة مخدرة، خارت على إثرها قواه وعندها تمت السيطرة عليه ونقله إلى حديقة الحيوان.

وأشار نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، علي القطان، إلى أن الجهات المختصة تفاعلت مع الحادث بشكل سريع وتم الإمساك بالأسد في زمن قياسي ونقله إلى حديقة الحيوان.

وأكد القطان على أن الأسد كان قد هرب من جهة غير معلومة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وتكثيف الجهود مع وزارة الداخلية للكشف عن هوية صاحب الأسد واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث أن تربية الحيوانات المفترسة مخالفه للقانون وتهدد أمن وسلامة الأفراد.

المصدر: صحيفة الراي

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