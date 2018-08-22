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لافروف: يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بدون موافقة دمشق

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لافروف: يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بدون موافقة دمشق
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه على كافة القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا دون دعوة من حكومة البلاد الخروج منها.

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وجاء هذا الإعلان في سياق تعليق لافروف على التصريح الأخير الذي أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حين قال إن الولايات المتحدة ستنظر في أشكال تعاون محتملة مع الدول الأخرى في سوريا شرط انسحاب إيران منها.

وصرح لافروف للصحفيين اليوم الأربعاء: "في نهاية المطاف يجب سحب كافة القوات الأجنبية المتواجدة هناك دون دعوة من الحكومة السورية".

المصدر: تاس

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