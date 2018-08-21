توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق لجزر القمر

أكد محام الرئيس السابق لجزر القمر، أحمد عبد الله محمد سامبي، توجيه تهمة الفساد واختلاس أموال عامة رسميا لموكله، والتي تتعلق ببرنامج لبيع جوازات سفر.

وقال المحامي: "سامبي محتجز في ظروف أشبه بالسجن".

ونفى الرئيس السابق لجزر القمر، والذي حكم البلاد من عام 2006 وحتى عام 2011، كافة الادعاءات المنسوبة إليه.

وبدأت جزر القمر برنامجا خاصا لبيع جوازات السفر في 2008، كوسيلة لجمع أموال تحتاجها بشدة، حيث رتبت اتفاقا مع حكومتي الإمارات والكويت اللتين كانتا تريدان منح وثائق هوية لسكانهما البدون أي الذين لا يحملون جنسية.

وأجرى البرلمان تحقيقا، توصل من خلاله إلى أن آلافا من جوازات السفر بيعت خارج القنوات الرسمية من خلال شبكات "مافيا"، وأن عائدات العملية لا تقل عن 100 مليون دولار، اختفت.

وخلص أيضا إلى أن بعض هذه الجوازات اشتراها إيرانيون من بينهم كثيرون مشاركون في قطاعات استهدفتها العقوبات الدولية على إيران.

وأشار محضر المحكمة، إلى أن رئيس جزر القمر السابق أساء استغلال حريته النسبية من أجل الاتصال بآخرين متورطين في البرنامج، ومازال بوسعه الضغط عليهم لإخفاء أدلة لتقويض التحقيق.

المصدر: رويترز