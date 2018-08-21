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مركز حميميم: المسلحون يتحدثون علنا عن التحضير للهجوم على الجيش السوري

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مركز حميميم: المسلحون يتحدثون علنا عن التحضير للهجوم على الجيش السوري
Reuters Ammar Abdullah
مسلحون في إدلب (صورة من الأرشيف)
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن قيادات الجماعات المسلحة تتحدث علنا عن التحضير للهجوم على القوات الحكومية السورية.

وقال رئيس المركز الروسي أليكسي تسيغانكوف إن قيادة "هيئة تحرير الشام" وجماعات أخرى "تتحدث علنا عن التحضير لشن عمليات هجومية ضد القوات الحكومية ورفض أي حوار حول التسوية السياسية للنزاع".

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وذكر تسيغانكوف كذلك أن المسلحين في إدلب احتجزوا خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 500 شخص من مؤيدي المصالحة مع الحكومة، بينهم سكان محليون وقادة فصائل المعارضة، وأن مصير معظمهم مجهول.

وأضاف أن مركز المصالحة يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية للتخلي عن الاستفزازات والوقوف إلى جانب التسوية السلمية للوضع في المناطق التي تسيطر عليها.

المصدر: نوفوستي

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