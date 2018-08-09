نشطاء: السلطات السورية تلقي منشورات على قرى في إدلب

ذكر نشطاء أن السلطات السورية ألقت منشورات على قرى في محافظة إدلب، دعت فيها السكان للانضمام إلى عملية المصالحة.

وحسب المعلومات، التي أوردها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن مروحيات ألقت المنشورات على بلدات تفتناز وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومناطق أخرى من ريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد إلى أن إلقاء المنشورات مع حملة مداهمات واعتقالات شنها ما يسمى بتنظيم "هيئة تحرير الشام"، التي تكون "جبهة النصرة" نواته، ضد أشخاص متهمين بـ "التقرب من النظام والسعي للمصالحة".

كما ورد في المنشورات المنسوبة للجيش السوري مخاطبا أهالي تلك المناطق إن "مصير أسرتك وأبنائك ومستقبلك رهن قرارك.. سارع بالإنضمام إلى المصالحات المحلية لتعيد البسمة وتضمن المستقبل".

وأوضح المرصد أن الحملة شملت قرى معردبسة وباريسا وتل طوقان وسمكة وفروان ومعصران وحزان وغيرها بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

وتستمر الحملة لليوم السابع على التوالي، واعتقل تنظيم "هيئة تحرير الشام" خلالها أكثر من 200 شخص.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان