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بوتين يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني عودة اللاجئين والنازحين السوريين

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بوتين يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني عودة اللاجئين والنازحين السوريين
Sputnik ALEXEY NIKOLSKY
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (صورة من الأرشيف)
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قضية عودة اللاجئين السوريين.

وجاء في بيان للكرملين أن الجانبين بحثا "مختلف جوانب تسوية الأزمة في سوريا. وفي هذا السياق جرى التأكيد على التعاون الفعال بين الوزارات والأجهزة المعنية في البلدين. وأعير اهتمام خاص للعمل على ضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين".

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وورد في البيان كذلك أن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والأردن، وأعربا عن ارتياحهما للطابع البناء لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك.

المصدر: RT

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