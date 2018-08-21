اللاجئون والنازحون السوريون العائدون لديارهم.. بالأرقام

عادت خلال الليلة الماضية 30 لاجئة سورية برفقتهن 14 طفلا من لبنان المجاور إلى ديارهم في سوريا، وذلك عبر ممرين حدوديين "جديدة يابوس" و "القصير".

وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى البلاد من لبنان منذ 18 أغسطس الجاري 7462 شخصا منهم 3311 عبر ممر "جديدة يابوس"، و 3008 من معبر "زيمراني"، 657 من الـ "دبوسية"، و 486 من الـ "القصير"، كما عاد من الأردن 318 لاجئا عبر معبر "نصيب".

وإلى بلدة "خشام" في محافظة دير الزور السورية عاد في الليلية الماضية رجلان وامرأتان وطفلان، فيما غادر مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب 750 نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية بينهم 214 امرأة و 367 طفلا، يستقلون 115 وسيلة نقل، ومعهم 817 رأسا من الأغنام.

ومنذ الرابع من مارس 2018 غادر مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب 27455 نازحا بينهم 9097 امرأة و 12755 طفلا، ومعهم 3984 وسيلة نقل، و 43 ألفا و 337 رأسا من الأغنام.

ووفقا للمعطيات المعلنة، فقد سجل في 45 دولة 6 ملايين و 982 ألفا و302 لاجئا سوريا من بينهم مليونان و 94 ألفا و 691 امرأة، و 3 ملايين و 560 ألفا و 974 طفلا.

المصدر: RT