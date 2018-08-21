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زوجة الأسد تعايد أطفالا مرضى بالسرطان (صور)

أخبار العالم العربي

زوجة الأسد تعايد أطفالا مرضى بالسرطان (صور)
@Presidency_Sy
أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد
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زارت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك أطفال "جمعية بسمة" التي تُعنى بالأطفال المصابين بالسرطان.

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وكانت زيارة أسماء الأسد، اليوم الثلاثاء، للأطفال المصابين بالسرطان لمعايدتهم والاطمئنان عليهم، وذلك بحضور المشرفين والكادر الطبي في الجمعية بمقرها الواقع بمنطقة حرستا.

وتعنى جمعية "بسمة" بالأطفال المصابين بالسرطان وذويهم في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية والمعنوية والمادية، كما تعمل على دعم عائلات هؤلاء الأطفال ماديا لتحمل نفقات العلاج، ونشر التوعية المجتمعية حول مرض السرطان عند الأطفال.

جدير بالذكر أن أسماء الأسد أشرفت على تأسيس جمعية بسمة في العام 2006، والتي تستقبل عشرات الأطفال من مختلف المحافظات السورية.

المصدر: الرئاسة السورية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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