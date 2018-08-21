زوجة الأسد تعايد أطفالا مرضى بالسرطان (صور)

زارت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك أطفال "جمعية بسمة" التي تُعنى بالأطفال المصابين بالسرطان.

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وكانت زيارة أسماء الأسد، اليوم الثلاثاء، للأطفال المصابين بالسرطان لمعايدتهم والاطمئنان عليهم، وذلك بحضور المشرفين والكادر الطبي في الجمعية بمقرها الواقع بمنطقة حرستا.

وتعنى جمعية "بسمة" بالأطفال المصابين بالسرطان وذويهم في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية والمعنوية والمادية، كما تعمل على دعم عائلات هؤلاء الأطفال ماديا لتحمل نفقات العلاج، ونشر التوعية المجتمعية حول مرض السرطان عند الأطفال.

جدير بالذكر أن أسماء الأسد أشرفت على تأسيس جمعية بسمة في العام 2006، والتي تستقبل عشرات الأطفال من مختلف المحافظات السورية.

في أول أيام #عيد_الأضحى المبارك.. السيدة #أسماء_الأسد تزور أطفال جمعية #بسمة، التي تُعنى بالأطفال المصابين بالسرطان، لمعايدتهم والاطمئنان عليهم، بحضور المشرفين والكادر الطبي في الجمعية، بمقرها في منطقة #حرستا.. pic.twitter.com/TjuIeSabGj — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 21 августа 2018 г.

السيدة #أسماء_الأسد اليوم مع أطفال "بسمة".. في زيارة بمناسبة #عيد_الأضحى..



جمعية "بسمة" التي أشرفت السيدة أسماء على تأسيسها في العام 2006، تستقبل اليوم عشرات الأطفال من مختلف المحافظات السورية، وتسعى لمساعدتهم بكافة الطرق الممكنة.. pic.twitter.com/Emcd9hzUTo — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 21 августа 2018 г.

المصدر: الرئاسة السورية