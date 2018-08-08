الرئاسة السورية تعلن بدء علاج عقيلة الأسد من السرطان

قالت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث اكتشف مبكرا في ثديها.

ونشرت الرئاسة صورة لأسماء يرافقها الرئيس بشار الأسد أثناء تلقيها العلاج، وأرفقتها بالقول: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا. من القلب... رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

المصدر: الرئاسة السورية