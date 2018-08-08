 
مباشر

الرئاسة السورية تعلن بدء علاج عقيلة الأسد من السرطان

أخبار العالم العربي

الرئاسة السورية تعلن بدء علاج عقيلة الأسد من السرطان
AFP HO-Facebook
الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmg9

قالت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث اكتشف مبكرا في ثديها.

ونشرت الرئاسة صورة لأسماء يرافقها الرئيس بشار الأسد أثناء تلقيها العلاج، وأرفقتها بالقول: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا. من القلب... رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

المصدر: الرئاسة السورية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا