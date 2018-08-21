مصر.. تجهيز صور الأقمار الاصطناعية لمواجهة خطر كبير

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة في مصر، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة السحابة السوداء وإحراق قش الأرز مع بدء موسم حصاد المحصول.

وأكد المسؤولون في المحافظة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة، ومنع ظاهرة إحراق القش وظهور السحابة السوداء التي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

إقرأ المزيد

وشنت المحافظة حملات توعية للفلاحين من خلال دور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة، بخطورة إحراق قش الأرز وتأثيره السلبي على البيئة.

وفي الغربية، عقد المحافظ أحمد ضيف صقر، اجتماعا بمكتبه في الديوان العام مع الرئيس التنفيذي بجهاز شؤون البيئة محمد صلاح، لبحث تنفيذ خطط وزارة البيئة لمواجهة موسم السحابة السوداء 2018 بنطاق عمل الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا، وتحديدا بمحافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ.

كما تقرر إنشاء غرفة عمليات وتوفير عربات مجهزة بأجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير واستخدام صور الأقمار الاصطناعية لكشف أماكن الحرق، والاستعانة بمحطات الرصد للملوثات الثابتة والمتحركة وتقارير هيئة الأرصاد الجوية ومحاور المرور الميداني، التي يتم انتقالها حسب تقارير الحصاد، لتحرير محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز.

المصدر: وسائل إعلام مصرية