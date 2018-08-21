المسجد الأقصى.. محاولة إسرائيلية جديدة لمحو ذكرى إحراقه

قامت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء بإزالة يافطة، علقت على حائط في المسجد الأقصى المبارك تذكارا لأحد المعالم الأكثر إيلاما في تاريخ الحرم الشريف.

وذكرت وكالة "معا" أن عناصر الشرطة والقوات الخاصة أزالوا يافطة كتب عليها "49 عاما وما تزال النار تشتعل في نفوسنا"، في إشارة إلى ذكرى حريق المسجد على يد المتطرف اليهودي مايكل دنيس، والذي يصادف اليوم 21 أغسطس.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1969 شب حريق ضخم في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.

توافق اليوم الذكرى ال49 لإحراق المستوطن مايكل دينيس الجناح الشرقي من المسجد الأقصى المبارك حيث أتت النيران على كامل محتوياته بما في ذلك منبر صلاح الدين#قروب_احرار_فلسطينpic.twitter.com/7os8yPcMVR — باسل ابو حسان (@baselabuhassan) August 20, 2018

وفجرت جريمة دينس ثورة غاضبة، خاصة في أرجاء العالم الإسلامي، وفي اليوم التالي للحريق أدى آلاف المسلمين صلاة الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد الأقصى، وعمت المظاهرات القدس بعد ذلك احتجاجا على الحريق، وكان من تداعيات الحريق عقد أول مؤتمر قمة إسلامي في الرباط بالمغرب.

المصدر: وكالات