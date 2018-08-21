"معاريف": "صفقة القرن" ستبصر النور قريبا

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية موعدا متوقعا لطرح الإدارة الأمريكية ما يسمى بـ"صفقة القرن" لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة، فإن فريق ترامب يطمح لتقديم "صفقة القرن" بشكل مواز لخطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

ووفقا للمصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، أم أن الرئيس الأمريكي سيعرض بنفسه بنود الصفقة خلال خطابه أمام الجمعية العامة.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، رجحت مصادر أمريكية أن يؤجل نشر خطة السلام الأمريكية لعدة أشهر، بسبب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرّرة في 6 نوفمبر المقبل، وذلك خشية من احتمال تأثير بنود الصفقة التي تتطلب تنازلا إسرائيليا، على ترشيح نوّاب الحزب الجمهوري.

المصدر: وكالات