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المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط: "صفقة القرن" لن ترضي أحدا

أخبار العالم العربي

المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط:
Reuters
القدس
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اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات أن طرفي الصراع في الشرق الأوسط لن يرضيا بالخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

و قال غرينبلات في تغريدات على تويتر باللغات الإنجليزية والعربية والعبرية اليوم الخميس: "لن يكون أحد راضيا بالكامل عن اقتراحنا،  لكن يجب أن تسير الأمور هكذا من أجل تحقيق سلام حقيقي. فالسلام لا يمكن أن ينجح، إلا إذا استند إلى الحقائق".

ووثقت تغريدات غرينبلات بتوقيعه وتوقيعات مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، والسفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، وهم يشاركون في وضع الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وسبق أن نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مقرب من البيت الأبيض ومسؤولين عرب رفيعي المستوى قولهم إن نشر خطة السلام التي عرضها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنيرو، سيؤجل عدة أشهر.

وحسب المصدر الأمريكي فإن تأجيل نشر الخطة اتخذ بسبب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرّرة في 6 نوفمبر المقبل، بسبب الخشية من احتمال تأثير بنود الصفقة التي تتطلب تنازلا إسرائيليا على ترشيح نوّاب الحزب الجمهوري.

المصدر: تويتر + وكالات

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