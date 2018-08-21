 
مباشر

بدء رمي الجمرات في مشعر منى

أخبار العالم العربي

بدء رمي الجمرات في مشعر منى
Suhaib Salem
حجاج- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kocy

شرع أكثر من مليوني حاج بعد فجر اليوم في رمي جمرات العقبة في مشعر منى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت قوات الأمن السعودية منذ ساعات الصباح الأولى، آلاف الجنود للعمل على خدمة الحجاج، فيما خصصت وزارة الصحة أربعة مستشفيات بمنى وعشرات الأطقم الطبية استعدادا لأي طارئ.

وينفر الحجاج إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي الجمرات الثلاث.

إقرأ المزيد
وقوف عرفة إنفوغرافيك.. تعرف على مناسك الحجاج بعد الوقوف بعرفات

وبعد رمي الجمرات الثلاث، يستكمل الحجاج شعائر الحج من نحر الهدي وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل منهم اختصارها في يوم واحد أو اثنين، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا