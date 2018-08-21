بدء رمي الجمرات في مشعر منى

شرع أكثر من مليوني حاج بعد فجر اليوم في رمي جمرات العقبة في مشعر منى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت قوات الأمن السعودية منذ ساعات الصباح الأولى، آلاف الجنود للعمل على خدمة الحجاج، فيما خصصت وزارة الصحة أربعة مستشفيات بمنى وعشرات الأطقم الطبية استعدادا لأي طارئ.

وينفر الحجاج إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي الجمرات الثلاث.

إقرأ المزيد

وبعد رمي الجمرات الثلاث، يستكمل الحجاج شعائر الحج من نحر الهدي وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل منهم اختصارها في يوم واحد أو اثنين، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج.

المصدر: وكالات