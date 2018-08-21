اختفاء عاملة فلبينية في الكويت يهدد باندلاع أزمة جديدة مع مانيلا

تلقت سفارة الفلبين لدى الكويت استفسارات من وكالة التوظيف الفلبينية عن مصير عاملة فلبينية مختفية في الكويت منذ 18 شهرا.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن الفلبينية رونالين يونتينغ لاغاوان مختفية في الكويت منذ سنة ونصف تقريبا ولم يتضح مصيرها حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن النائب عن كتلة برلمانية مهتمة بشؤون الفلبينيين العاملين في الخارج قوله: "علمنا أن أسرة لاغاوان فقدت كل أشكال التواصل معها بعد أن هربت من كفيلها في الكويت في فبراير 2017".

وأوضح النائب الفلبيني أن تحرياته كشفت عن أن "سفارة بلاده لدى الكويت أطلقت حملة بحث عن لاغاوان التي كانت قد وصلت إلى الكويت عام 2015"، معربا عن أمله في أن لا يكون مصير المفقودة كمصير مواطنتها جوانا ديمافيليس المعروفة بـ"فلبينية الفريزر".

إقرأ المزيد

ونقل تقرير إخباري عن متحدث باسم السفارة الفلبينية في الكويت قوله: "نأمل في أن تكون لاغاوان بخير وأنها فقط خائفة من أن تظهر أو أن تتواصل مع ذويها".

وشهدت العلاقات بين الكويت والفلبين توترا كبيرا، بعد أزمة العمالة المنزلية والعثور على جوانا ديمافيليس مقتولة في فريزر.

ووقعت الكويت ومانيلا في مايو الماضي على مذكرة تفاهم تهدف إلى عمل البلدين على ضمان توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية في الكويت.

المصدر: صحيفة الراي الكويتية