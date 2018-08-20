بالصورة والفيديو.. "وضاح" أول مولود في يوم عرفات بمستشفى جبل الرحمة

استقبلت مستشفيات مشعر عرفات، يوم الاثنين، أول مولود في موسم الحج تزامنا مع أداء الركن الأعظم من الفريضة.

واحتفت وزارة الصحة السعودية بأول مولود في مستشفيات عرفة، ونشرت تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" قالت فيها "وضاح" أول مولود بمستشفيات عرفة"، وأرفقت الوزارة صورة للمولود.

من جهتها نشرت صفحة التواصل الحكومي الرسمية على "تويتر" شريط فيديو علقت عليه "في أطهر البقاع، جاء مولود اليوم في عرفة".

وقال موقع صحيفة "الوئام السعودية" إن مستشفى جبل الرحمة بمشاعر عرفة استقبل أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الأردنية.

وكشفت الصحيفة أن والد الطفل بادر بتسميته وضاح نسبة إلى مدير مستشفى جبل الرحمة لما وجده منه من حفاوة واهتمام.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر