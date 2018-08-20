بالصورة والفيديو.. "وضاح" أول مولود في يوم عرفات بمستشفى جبل الرحمة
استقبلت مستشفيات مشعر عرفات، يوم الاثنين، أول مولود في موسم الحج تزامنا مع أداء الركن الأعظم من الفريضة.
واحتفت وزارة الصحة السعودية بأول مولود في مستشفيات عرفة، ونشرت تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" قالت فيها "وضاح" أول مولود بمستشفيات عرفة"، وأرفقت الوزارة صورة للمولود.
"وضاح" أول مولود بمستشفيات عرفة.#حج_بصحةpic.twitter.com/QX1bVZYBfG— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) 20 августа 2018 г.
من جهتها نشرت صفحة التواصل الحكومي الرسمية على "تويتر" شريط فيديو علقت عليه "في أطهر البقاع، جاء مولود اليوم في عرفة".
في أطهر البقاع، جاء مولود اليوم في عرفة.. #العالم_في_قلب_المملكةpic.twitter.com/Xip8A3Wbq5— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) 20 августа 2018 г.
وقال موقع صحيفة "الوئام السعودية" إن مستشفى جبل الرحمة بمشاعر عرفة استقبل أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الأردنية.
وكشفت الصحيفة أن والد الطفل بادر بتسميته وضاح نسبة إلى مدير مستشفى جبل الرحمة لما وجده منه من حفاوة واهتمام.
المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر