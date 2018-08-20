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مصر.. تفاصيل اعتداء جنسي من قبل أزهري على طفل في مسجد

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مصر.. تفاصيل اعتداء جنسي من قبل أزهري على طفل في مسجد
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الشرطة المصرية
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وقع حادث جنسي مؤلم داخل دورة مياه في أحد المساجد بقرية صغيرة تابعة لمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة وتم القبض على الجاني.

واعتدى طالب أزهري على طفل عمره 8 سنوات جنسيا داخل دورة مياه بمسجد بقرية تابعة لمركز شرطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وهدده بالقتل حال إبلاغ أسرته بالأمر.

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وعلمت خالة المجني عليه بالواقعة واصطحبته إلى مركز الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم، وجرى عرض الطفل على المستشفى وأثبتت تعرض الطفل للتعدي الجنسي، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم ومعرفة تفاصيل الواقعة، حيث كان الطفل في المسجد وعقب صلاة العصر استدرجه طالب أزهري بالصف الأول جامعة الأزهر إلى دورة المياه وقام بالتعدي الجنسي عليه، ثم هدده بعد ذلك بعدم إبلاغ أحد بالواقعة، إلا أن المجني عليه عاد إلى منزله يبكى فسألته خالته وأخبرها بما فعله به المتهم، فاصطحبته إلى مركز الشرطة، وحررت محضرا اتهمت فيه المتهم بالتعدي الجنسي على نجل شقيقتها.

المصدر: المصري اليوم

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