جريمة بشعة تهز مصر

شهدت مدينة دمياط في أقصى شمال مصر، جريمة بشعة، حيث قام مواطن بذبح زوجته وتسميم أبنائه الأربعة مما أدى إلى مقتلهم جميعا.

وألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم وهو يستقل السيارة الخاصة به بنطاق مدينة نبروه في دمياط، بعد أن تم رصد مكالمة هاتفية بين القاتل وشقيقته التي أخبرها بأنه قتل زوجته ووضع السم لأبنائه.

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وأقدم المتهم على قتل زوجته طعنا بسلاح أبيض، كما وضع سما قاتلا في وجبة طعام لأبنائه الأربعة، ولاذ بالفرار.

واكتشف الأهالي وفاة الزوجة، بعد استغاثة الأبناء من تسممهم وتحركت الشرطة، حيث تبين وفاة الزوجة وطفلتين من أبناء الجاني، بينما تم نقل طفلين آخرين توفيا في المستشفى نتيجة التسمم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية