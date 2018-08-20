حاج يمني يعفو عن قاتل ابنه على صعيد عرفات

أعلن حاج يمني، العفو عن قاتل ابنه على صعيد جبل عرفات، حيث يؤدي فريضة الحج، بعد قرابة 3 سنوات على وقوع الحادث.

وقال الحاج هادي الشبيري (51 عاما): إنه "عفا عن قاتل ابنه، بعد قرابة 3 سنوات على وقوع الحادث ومقتل ابنه على يد أحد أصدقائه في خلاف وقع قبل سنوات، وبقيت القضية معلقة".

وأضاف الشبيري، أنه سجل وثيقة العفو في محكمة سعودية، بمعية زوجته، وبحضور 5 شهود من أبناء المنطقة، مشيرا إلى أنه عفا عن قاتل ابنه "ابتغاء مرضاة الله عز وجل" في صعيد عرفات وفي هذه الأيام المباركة.

والشبيري أب لأربع بنات، إضافة لولدين.

ويؤدي المواطن اليمني فريضة الحج ضمن برنامج استضافة العاهل السعودي الملك سلمان لذوي القتلى اليمنيين، حيث قتل أحد أبنائه، في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

المصدر: وكالات