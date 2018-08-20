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ألف حالة تسمم بالمياه في العراق

أخبار العالم العربي

ألف حالة تسمم بالمياه في العراق
iraqhurr.org
مستشفى الفيحاء العام في محافظة البصرة جنوب العراق
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أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة البصرة جنوب العراق، عن تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بكتيرية في المحافظة، عازية ذلك إلى تلوث في المياه.

وقال مدير القسم زياد طارق: "سجلنا عددا من الحالات بإصابات بكتيرية في عدة مناطق من المحافظة"... "هناك تلوث في المياه بالبصرة".

وأضاف، أن "عدد الحالات التي سجلت أكثر من ألف حالة تمت معالجة غالبيتها"، مشيرا إلى أن "الإصابة تؤدي إلى حدوث أوجاع في البطن".

ويعيش العراق أزمة مائية كبيرة بسبب الجفاف الذي يضرب مناطقه الجنوبية، بعدما قللت تركيا من تدفق المياه إليه نتيجة بنائها سد "أليسو"، الذي سيحرم العراق من نصف الحصص المائية التي كان يحصل عليها.

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وشهد العراق موجة احتجاجات في مناطق الوسط والجنوب، بدأت مطلع يوليو الماضي، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين واقع الخدمات من ماء صالح للشرب وطاقة كهربائية وغيرها من مطالب المحتجين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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