ألف حالة تسمم بالمياه في العراق

أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة البصرة جنوب العراق، عن تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بكتيرية في المحافظة، عازية ذلك إلى تلوث في المياه.

وقال مدير القسم زياد طارق: "سجلنا عددا من الحالات بإصابات بكتيرية في عدة مناطق من المحافظة"... "هناك تلوث في المياه بالبصرة".

اطباء مستشفى التعليمي يستقبلون يوميا حالات تسمم والتهاب معدة وامعاء بسبب مياه #البصرة ،والاعداد متزايدة ..

البارحة أني صار عندي تسمم وأسهال حاد من ورى الماء ومستشفيات البصرة متروسة بالناس والكل نفس الحالة !!!

الله ينتقم منكم ملاعين — ‏Sabah ALagha _ 𒊓 𒁀 𒄴 (@sabahALagha) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف، أن "عدد الحالات التي سجلت أكثر من ألف حالة تمت معالجة غالبيتها"، مشيرا إلى أن "الإصابة تؤدي إلى حدوث أوجاع في البطن".

ويعيش العراق أزمة مائية كبيرة بسبب الجفاف الذي يضرب مناطقه الجنوبية، بعدما قللت تركيا من تدفق المياه إليه نتيجة بنائها سد "أليسو"، الذي سيحرم العراق من نصف الحصص المائية التي كان يحصل عليها.

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وشهد العراق موجة احتجاجات في مناطق الوسط والجنوب، بدأت مطلع يوليو الماضي، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين واقع الخدمات من ماء صالح للشرب وطاقة كهربائية وغيرها من مطالب المحتجين.

المصدر: وكالات