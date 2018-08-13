العبادي سيطلب من تركيا زيادة تدفق حصص العراق المائية

أعلن مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عن وضع الأخير ملف المياه كأول الملفات التي سيناقشها مع المسؤولين الأتراك.

وقال المصدر لـRT إن "العبادي سيصطحب معه وزير الموارد المائية حسن الجنابي، وسيكون ملف المياه أول ما سيناقشه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبقية المسؤولين الأتراك".

وأضاف أن "العبادي سيعمل على انتهاز أزمة العقوبات، التي تعاني منها تركيا للحصول على كميات كبيرة من المياه، كما أنه سيوضح لهم ضرورة مبادلة العراق ذات المنفعة، التي يحصلون عليها من تصدير بضائعهم إلى العراق وكذلك الفائدة الكبيرة من السياح العراقيين".

ومن المقرر أن يغادر رئيس حكومة العراق حيدر العبادي، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث العلاقات بين البلدين.

ويعيش العراق أزمة مائية كبيرة بسبب الجفاف الذي يضرب مناطقه الجنوبية بعدما قللت تركيا من تدفق المياه إليه نتيجة بنائها سد أليسو الذي سيحرم العراق من نصف الحصص المائية التي كان يحصل عليها.

المصدر: RT