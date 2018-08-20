مصدر لـRT: انقسام كردي حول التحالف مع الكتلة الأكبر

كشف مصدر سياسي كردي، اليوم الاثنين، عن وجود انقسام كردي حول التحالف مع الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر لـRT إن: "اجتماعا عقد صباح اليوم في محافظة أربيل بين ممثلين من تحالف الفتح الشيعي وتحالف المحور الوطني السني، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب الكردستانية".

وأضاف أن: "الكرد انقسموا بين الذهاب إلى التحالف مع الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، أو التحالف مع سائرون الذي يقوده مقتدى الصدر والحكمة بقيادة عمار الحكيم والنصر برئاسة حيدر العبادي".

وأعلن تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية، أمس الأحد عن الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر، مشيرين إلى أن التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة.

وفي الثامن عشر من أغسطس الحالي أكدت النائب السابقة في التحالف الكردستاني ريزان الشيخ، أن الأحزاب الكردية اتفقت على التحالف مع الكتل التي لن تقف ضد مصالح الأكراد، وخاصة حصتهم في الموازنة العامة والاستقلال.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.

المصدر: RT