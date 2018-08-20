أردنيون يحلقون على متن سو 30 و34 الروسيتين

أعلن مدير الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني دميتري شوغاييف، أن طيارين أردنيين سيشاركون في عرض الطيران على متن الطائرات الروسية سو 30 وسو 34 خلال منتدى الجيش 2018.

وقال شوغاييف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "قبل فترة طويلة من إقامة المنتدى، بدأنا نتلقى طلبات من الوفود الأجنبية للتعرف على قدرات بعض المنتجات العسكرية.

وأضاف أن القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي "1 أغسطس" ستنفذ عرضا جويا للمرة الأولى في منتدى "الجيش 2018".

ومن المقرر تنظيم عدة عروض طيران على متن "سو 30" و"سو 34"، بمشاركة طيارين أجانب، وخاصة من الأردن.

ويستمر منتدى "الجيش 2018" من 21 إلى 26 أغسطس في مركز المعارض "باتريوت" بالقرب من موسكو.

المصدر: سبوتنيك