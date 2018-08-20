بريطانيا تقلص دعمها للمعارضة السورية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، أنها أوقفت تمويل بعض برامج المساعدات في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.

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وأوضحت متحدثة باسم الحكومة في بيان لها أنه: "بعد أن أصبح الوضع على الأرض في بعض المناطق صعبا على نحو متزايد قلصنا دعم بعض برامجنا غير الإنسانية، ولكن سنواصل تقديم الدعم المهم لمساعدة الذين هم في أمس الحاجة إليه ولتحسين الأمن والاستقرار في هذا البلد".

وقالت الحكومة البريطانية إنها أنفقت 152 مليون جنيه استرليني (193.85 مليون دولار) على البرامج الإنسانية في سوريا خلال السنة المالية 2017-2018.

وكانت صحيفة "تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، أن محاولة تشكيل قوة شرطة مستقلة ستلغى، في الوقت الذي تجري فيه مراجعة مشروعات تمويل المجالس المحلية، ومن المرجح وقفها بحلول نهاية السنة المالية.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة الخارجية وإدارة التنمية الدولية قررتا، أن برامج المساعدات في المناطق الشمالية الغربية من سوريا "يتعذر استمرارها".

المصدر: رويترز