وفاة موسيقار تونسي في مكة أثناء الحج! (صورة)

فقدت الساحة الفنية التونسية اليوم الأحد الفنان والموسيقار محمد إدريس الذي وافاته المنية عن عمر ناهز 80 عاما في البقاع المقدسة أثناء أدائه مناسك الحج.

وأكد أمين إدريس نجل الفنان محمد إدريس في تصريح لصحيفة "الصريح" التونسية، وفاة والده بالبقاع المقدسة خلال أداء مناسك الحج.

وأفادت الصحيفة التونسية بأن الفنار الراحل سيدفن في البقاع المقدسة.

الفنان والموسيقار الراحل شغل خطة رئيس مصلحة الموسيقى في إذاعة صفاقس لأكثر من 15 عاما.

وتعامل محمد إدريس في الألحان مع فنانين معروفين مثل الراحل أحمد حمزة ونعمة وصابر الرباعي في بداياته وجمال الشابي، وحصل على العديد من الجوائز الوطنية والعربية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية