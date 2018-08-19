 
مباشر

الجيش التونسي يقصف مرتفعات القصرين الحدودية مع الجزائر

أخبار العالم العربي

الجيش التونسي يقصف مرتفعات القصرين الحدودية مع الجزائر
Reuters / Stringer
الجيش التونسي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko4x

قصف الجيش التونسي اليوم الأحد مرتفعات في جبال القصرين (وسط غربي تونس) يشتبه في تحصن عناصر إرهابية بداخلها.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الدفاع محمد زكري، إن الوحدات العسكرية جددت القصف بالمدفعية على بعض المواقع التي قد تكون ملاذا للعناصر الإرهابية بالمرتفعات الغربية لولاية القصرين، في عملية استباقية ستليها عمليات تمشيط للمنطقة.

وأوضح زكري إن العملية تمثل عملا دوريا للوحدات العسكرية المتمركزة بالمكان في إطار تأمين هذه المناطق وتعقب العناصر الإرهابية.

وتمثل جبال القصرين والمرتفعات القريبة منها معاقل رئيسية لعناصر إرهابية موالية أساسا لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وتشكل هذه العناصر خطرا دائما على الأحياء السكنية في المناطق النائية القريبة من الجبال ورعاة الماشية.

المصدر: د ب أ

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا