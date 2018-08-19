خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 8 مهاجرين

انتشل خفر السواحل التونسي جثث 8 مهاجرين كانوا ضمن مجموعة تستقل قاربا متجها إلى إيطاليا، وتم اعتراضها الجمعة قبالة سواحل مدينة صفاقس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي: "حتى مساء الأحد، تم انتشال جثث ثمانية مهاجرين لم تحدد جنسياتهم".

ورصدت قوات الحرس البحري في منطقة اللُوّاتة في ولاية صفاقس، صباح الجمعة قاربا يقل مهاجرين، وعند التدخل بادر هؤلاء إلى رمي زجاجات مولوتوف على قوات الحرس ثم صبوا الوقود على قاربهم وأضرموا النار فيه وحاولوا الفرار، وفق المصدر نفسه.

وأوضح الجبابلي أن أربعة تونسيين بين المهاجرين قفزوا في المياه، وأنقذوا، إضافة إلى عشرة مهاجرين هم كونغوليان و8 من ساحل العاج، نقل أحدهم للمستشفى بسبب إصابته بحروق، فيما انتشلت جثة مهاجر واحد.

وتواصل فرق من الغطاسين ومن الحماية المدنية مساء الأحد، تمشيط المكان في محاولة للعثور على جثث أخرى، وفقا للجبابلي.

وأوقف خفر السواحل 2659 مهاجرا حاولوا عبور المتوسط بين يناير يونيو الماضيين، مقابل 564 شخصا في الفترة نفسها من العام 2017.

المصدر: أ ف ب