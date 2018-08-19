إسرائيل تغلق معبر بيت حانون شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إغلاق معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، بسبب استمرار المظاهرات التي ينظمها الفلسطينيون عند السياج الحدودي شرقي القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الإغلاق يستثني الحالات الطبية الطارئة، التي تحتاج للعلاج خارج القطاع.

وأصدر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيانا، قال فيه إن الوزير أفيغدور ليبرمان أصدر أوامره بإغلاق معبر "إيرز" ردا على المظاهرات التي ينظمها الفلسطينيون عند حدود قطاع غزة، وذلك بعد تحذيرات تل أبيب من أن استمرار عمل المعبر مشروط بامتناع حماس عن إطلاق الصواريخ و"الأعمال العدائية الأخرى" ضد إسرائيل.

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من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمعبر محمد المقادمة: "لقد أبلغنا الاحتلال بإغلاق حاجز بيت حانون منذ صباح اليوم الأحد أمام المغادرين من غزة باستثناء الحالات المرضية، فيما سيكون مفتوحا أمام جميع العائدين".

وأوضح المقادمة، أن سبب هذا الإجراء المفاجئ حسب ما تم إبلاغهم، "هو المسيرة البحرية التي انطلقت مساء أمس في بحر غزة، واستمرار مسيرات العودة".

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن نحو 12500 شخص عبروا إلى إسرائيل عبر البوابة المذكورة خلال الشهر الماضي، مقابل 5875 شخصا خرجوا إلى مصر عبر رفح، والعدد الإجمالي للذين عبروا إلى إسرائيل عبر بيت حانون منذ بداية العام الحالي، قد بلغ نحو 64 ألف شخص.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية